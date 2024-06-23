İsrail, Gazze Şehri'ne bomba yağdırdı

İsrail, Gazze Şehri'nde nüfusun çok yoğun olduğu iki bölgeye hava saldırısı düzenleyerek onlarca Filistinliyi öldürdü.

İsrail medyasında yer alan ilk haberlere göre cumartesi günkü bombalamalarla "çok üst düzey bir Hamas komutanı" öldürülmeye çalışılıyordu.

Siyonist rejim Hamas'ın "askeri altyapı noktalarını" vurduğunu öne sürdü.

Gazze'den ise onlarca sivil ölümü haberi geldi. The Guardian'ın aktardığına göre bombalamanın ardından hala enkaz altında olanlar bulunuyor.

Hem sahildeki El-Şati hem de El Tuffah mahallesinde büyük patlamalar meydana geldiğin bildirildi. Hamas'a bağlı hükümet medya ofisinin direktörü Ismail Al-Thawabta, toplamda saldırıda 38 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.