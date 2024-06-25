Bugün hicri kameri takvimle 18 Zilhicce 1445, İslam aleminin büyük bayramlarından Gadir-i Hum'dur.

İslami rivayetlere göre Gadir-i Hum Bayramı "en büyük bayram" olarak tabir edilmiştir, zira tüm ilahi elçilerin çalışmalarının sonucu, böyle bir günde sonuçlandı.

Gadir-i Hum Bayramı İran’da nasıl kutlanır?

Diğer dini bayramlar gibi Gadir-i Hum’un da kendine has gelenek ve görenekleri vardır. Bu özel günde dua etmek, oruç tutmak, güzel elbiseler giymek, süslenmek ve hoş kokular sürünmek, fakirlere ve müminlere yemek ikram etmek, müminlerle bayramlaşmak, dost ve akrabaları ziyaret etmek, müminler arasındaki küslükleri bitirmek ve küskünleri barıştırmak gibi güzel ameller yapılır.

Ülkemizde Gadir Bayramı, İran ve İslam kültürü ve gelenekleri ile harmanlaşmıştır. Bunlardan biri de bayram harçlığı verme geleneğidir. Bildiğimiz gibi çok eskiden beri Nevruz Bayramı’nda ailenin büyükleri küçüklerine bayram harçlığı verilir. İran'da Seyyidlerin Bayramı olarak da bilinen Gadir-i Ham Bayramı'nda Seyyidlerin başkalarına da bayram harçlığı vermesi örf ve adet sayılır. Bu harçlığın miktarı çok fazla değildir ve aslında bir nevi teberrük olarak kabul edilir.

İran'ın mümin ve ehlibeyt aşığı halkı Gadir-i Hum bayramında dini ve kutsal mekanlarda bir araya gelerek, çeşitli sosyal etkinliklerle bu bayramı coşku ile kutluyor.

Bazı Müslüman ülkeler Ramazan Bayramı gibi dini bayramları eğlenceli etkinlik şeklinde kutlarken İran da dünyadaki benzer örneklerden ilham alarak bir süredir İslami bayramları bu şekilde kutluyor. Son yıllarda bu tür etkinliklerin bir kısmı gerçekleştirildi ve hem halk hem de hükümet bu kutlamalara büyük ilgi gösterdi.

Bu yıl Gadir Bayramı, İran'ın farklı şehirlerinde üst üste üçüncü kez karnavallar şeklinde kutlanacak. Tahran, Meşhed ve Tebriz gibi birçok büyük şehirde ‘10 km’lik Gadir Bayramı Kutlamaları’ adı altında düzenlenecek . Ayrıca Gadir şenliği 200 diğer şehirn ana caddelerinde de kutlanacak.