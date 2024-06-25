İran, Brezilya, Malezya, Çin, Türkiye ve Venezuela’nın işbirliğiyle Uluslararası “Soykırıma Boykot” Karikatür Yarışması yapılacak.

Yarışma, “Siyonist rejim takımının Fransa Olimpiyatlarına katılımının kınanması”, “Siyonist rejimin soykırımı ve ırkçılığının reddi” ve “ABD’nin Filistin'e yönelik ikili politikasına eleştiri” konularında geçekleşecek.

- Her katılımcı en fazla 5 eser gönderebilir.

- Gönderilen eserlerin daha önce ödül almamış olması gerekmektedir.

- Karikatürler, 300dpi çözünürlükte ve 3000 piksel uzunluk veya genişlikte, png veya jpg formatında gönderilmelidir.

- Ad-soyad, posta adresi, e-posta adresi, telefon, fotoğraf ve CV’ler word dosyası formatında gönderilmesi gerekmektedir.

- Eserleri finale kalan sanatçılara katalog verilecek ve tüm katılımcılara kataloğun elektronik PDF dosyası gönderilecektir.

- Eserleri e-posta yoluyla göndermek mümkündür.

- Eserlerin sosyal medyada yayınlanması durumunda aşağıdaki heşteg’i kullanın:

#OlimpiyatlarSoykırıma Karşı

Eserlerin teslimi için son tarih:

12 Temmuz 2024

Eserlerin gönderilmesi için e-posta adresi:

olympiccartoon@gmail.com