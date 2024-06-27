İran'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

İran Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Asya elemelerindeki grupları, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu.

Kura çekimine 1. torbadan katılan ve A Grubu'nda yer alan İran'ın rakipleri Katar, Özbekistan, BAE, Kırgızistan ve Kuzey Kore oldu.

Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.