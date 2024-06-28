Sandığa gitmek İran'ı savunmak demektir

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tangsiri, 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Kum'daki Cemkeran Camisinde kurulan sandıkta kullandı.

Burada basın mensuplarına konuşan Amiral Tangsiri, ''Vatandaşların seçimlere katılması oldukça önemli. Sandığa gitmek İran İslam Cumhuriyeti'ni savunmak demektir.’’ dedi.

İran’da halk, 4 yıl boyunca görev yapacak yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti.

Oy verme işlemi yerel saat ile 08.00'de başladı. Oylama 10 saat sürecek ancak İçişleri Bakanı oy verme süresini uzatabilecek.

Yaklaşık 88 milyon nüfusa sahip ülkede, 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Seçimlerde 4 aday yarışacak

Seçimlerde Tebriz milletvekili Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor.