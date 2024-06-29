  1. Dünya
  2. Afrika
29 Haz 2024 12:40

Nijerya'da korkunç kaza! Hareket halindeki tır namazı kılanlara çarptı

Nijerya'da korkunç kaza! Hareket halindeki tır namazı kılanlara çarptı

Nijerya'nın Kano eyaletinde, namaz kılan insanların arasına bir tır girdi. Yaşanan kazada 14 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Kano eyaletinde, yaşanan tır kazasında 14 kişi hayatını kaybetti. Tır şoförünün hakimiyeti kaybedip namaz kılan insanların arasına dalması sonucu korkunç olay gerçekleşti. 

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kano Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Labaran, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletteki Kaduna-Kano kara yolundaki Kura bölgesinde kontrolden çıkan tırın, cuma namazı için toplanan kalabalığın arasına daldığını bildirdi.

Labaran, kazada ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Labaran, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

News ID 1918127

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler