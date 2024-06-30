Tahran'da seçime katılım oranı yüzde kaç?

28 Haziran'da yapılan 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde genelinde katılım oranı yüzde 39,9 olurken, Tahran eyaletinde seçime katılım oranının yüzde 33 olduğu açıklandı.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, bakanlık binasındaki seçim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, oy sayım işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Ülke genelinde 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullanıldığını aktaran İslami, Pezeşkiyan'ın 10 milyon 415 bin 191 oy aldığını söyledi. Buna göre Pezeşkiyan'ın oy oranı yüzde 42,5 oldu.

İslami, oyların 9 milyon 473 bin 298'ini alan Celili'nin ise seçimin ilk turunu ikinci sırada tamamladığını belirtti. Celili'nin oy oranı da yüzde 38,6'da kaldı.

Buna göre, Pezeşkiyan ile Celili, 5 Temmuz'da yapılacak ikinci tur seçimlerde yeniden yarışacak.

Diğer iki adaydan Muhammed Bakır Galibaf yüzde 13,8 ile üçüncü, Mustafa Purmuhammedi ise yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer aldı.

Seçime katılımın yüzde 40 civarında kaldığını aktaran İslami, geçersiz oyların sayısının da 1 milyon 56 bin 159 olduğunu belirtti.