Galibaf'tan ikinci turda yarışacak Celili'ye destek mesajı

14'üncü cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Muhammed Bakır Galibaf, bugün birinci tur seçim sonuçlarının açıklamasının ardından kendine oy veren vatandaşlardan ikinci turda cumhurbaşkanı adayı Said Celili'ye oy vermesini istedi.

Galibaf yayınladığı bildiride, "Yol henüz bitmedi ve Sayın Dr. Pezeşkiyan'a saygı duymama rağmen etrafındaki bazı kişilerden duyulan endişe nedeniyle siyasi sorunlarımızın önemli bir kısmına sebep olan o kesimin yeniden iktidara gelmemesi için tüm devrimci güçlerden ve destekçilerimden yardım istiyorum. Bu nedenle hep birlikte Devrim Cephesi adayı Dr. Celili'yi 14. hükümetin başına seçmeye çalışmalıyız." ifadelerine yer verdi.

Seçimlerin ilk turunda Mesud Pezeşkiyan, Muhammed Bakır Galibaf, Said Celili ve Mustafa Purmuhammedi yarıştı. Diğer iki aday Alirıza Zakanı ve‌ Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi de geçtiğimiz günlerde adaylıktan çekilmişti.

Seçimlerde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince, seçimi önde tamamlayan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili, ikinci tura kaldı.