Tُaliban: Bir haftada 30 binden fazla Afgan geri döndü

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Mülteciler ve Geri Dönüş Bakanlığı geçtiğimiz bir hafta içinde 30 binden fazla Afgan göçmenin İran, Pakistan ve Türkiye'den ülkelerine geri döndüğünü bildirdi.

Bakanlık sözcüsü Abdulmetin Hakkani yaptığı açıklamada geri dönenlerin büyük kısmını İran'dan gelenlerin oluşturduğunu söyledi.

Hakkani, "Geçtiğimiz hafta 30 binden fazla kişi ülkelerine geri döndü. Bunların yaklaşık 2.500'ü Pakistan'dan, 190 kadarı Türkiye'den ve geri kalanı da İran'dan.” dedi.

Pakistan ve İran'ın kısa bir süre önce "yasa dışı" olarak nitelendirdiği göçmenleri sınır dışı etme planı sonrası Afganistan'a gönderilen göçmenlerin sayısında ciddi artış yaşandı.