İranlı komutan, Filistinli şehit aileleri ile buluştu

Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, Gazze'den gelen şehit aileleri ile buluştu.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli şehit sayısı 37 bin 900’e, yaralıların sayısı ise 87 bin 60'a yükseldi.

İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te işgal rejimine "Aksa Tufanı" isimli geniş kapsamlı bir operasyon başlattığını açıklamıştı.

İşgal ordusu da ayını tarihte onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını bildirmişti.

Siyonist İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 269 gündür sürdürüyor.