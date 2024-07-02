Gürcistan'da savaş uçağı düştü

Gürcistan'da bugün düzenlenen askeri tatbikat sırasında Gürcistan Savunma Kuvvetlerine ait Su-25 tipi savaş uçağı düştü. Gürcistan Savunma Bakanlığı, kaza nedeniyle bir pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Su-25 kazası sonucunda Savunma Kuvvetlerinin Havacılık ve Hava Komutanlığı pilotu Kakhaber Zurabaşvili, trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Söz konusu olayın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla bakanlığın ilgili birimlerince detaylı inceleme yapılıyor."

Açıklamada, kaza sonucu ölen pilotun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde de bulunuldu.

Gürcistan basınındaki haberlere göre, uçak kazası, Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesine bağlı Bolnisi'de meydana geldi.

AA