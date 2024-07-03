Devrim Lideri'nden seçim tavsiyesi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Cumhrubaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun önemine değinerek, "İslam'ı, İslam Cumhuriyeti'ni ve ülkenin kalkınmasını sevenler seçimlere katılarak bunu göstermeli. İlk turda oy kullanmayanların sisteme karşı olduğunu düşünmek tamamen yanlıştır" dedi.

Ayetullah Hamanei “Halkın katılımı İslam Cumhuriyeti sistemine destektir, onur kaynağıdır, gurur kaynağıdır. Halkın daha net, daha iyi bir katılımı olursa, İslam Cumhuriyeti sistemi hedeflerini gerçekleştirme olanağını bulacaktır. Dolayısıyla halkın katılımı ülke için büyük bir fırsattır” ifadesini kullandı.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu Cuma günü 5 Temmuz'da yapılacak.