Ayetullah Hamanei bakanlar kurulu üyelerini Kabul etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ve beraberindeki bakanlar kurulu üyeleri ile Tahran’daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi’nde görüştü.

Ayetullah Hamanei bu görüşmede Cumhurbaşkanı Şehit Raisi'nin hükümetinin çalışma, umut ve hareket hükümeti olduğunu belirterek, "Sayın Reisi'nin en önemli özelliklerinden biri halkın yanında olmasıydı. Bu tüm hükümetlerin yetkililerine örnek olmalı" dedi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, "Şehit Reisi'nin diğer özelliklerinden biri de yorulmak bilmemesi ve gece gündüz çalışmasıydı. Şehit Reisi hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmazdı; çok sabırlı ve hoşgörülü birisiydi." ifadesini kullandı.

Şehit Reisi'nin dış politika tutumunu öven Aytullah Hamanei, "Şehit Reisi'nin özellikleri ülkenin yönetim modeli olabilir" diye kaydetti.