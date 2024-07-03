Erdoğan, Astana'da Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı konuşmasında şunları kaydetti;

Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisi ile görüşmelerimiz oldu. Ama arkadaşlarımız sürekli birbirleri ile irtibat halindeler. Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler. Nükleer enerji santralleriyle ilgili ciddi adımlar atacağız. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız muhatabı ile görüşmelerini sürdürüyor.

Putin'e Türkiye daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamak istiyorum." diyerek Rusya Devlet Başkanı Putin'i Türkiye'ye davet etti. Putin de Türkiye'ye muhakkak geleceğini söyledi.