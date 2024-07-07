  1. Türkiye
7 Tem 2024 14:12

Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak

Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'de olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında programları vardı.

Kızılcahamam'daki AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Daha sonra Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Erdoğan, Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelerek bölgesel ve küresel konuları görüştü. Zirvede konuşan Erdoğan İsrail'in Gazze'deki zulmüne son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Erdoğan önümüzdeki hafta NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek, devlet ve hukümet başkanlarıyla bir araya gelecek.
 

News ID 1918356

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