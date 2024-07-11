2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak

NATO zirvesinden sonra yapılan açıklamada, Rusya'nın 'en büyük tehdit' olduğu vurgulanırken, 2026 zirvesinin Türkiye'de yapılacağı belirtildi.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (North Atlantic Treaty Alliance - NATO) Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington D.C.'de düzenlenen zirvesinin ardından Çarşamba günü yayınlanan beyannamede, teşkilatın 2026 yılı zirvesinin Türkiye'de yapılacağı açıklandı.

Beyannamede, "ABD'nin bize gösterdiği cömert konukseverliğe minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Haziran 2025'te Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak bir sonraki zirvemizde tekrar buluşmayı ve ardından Türkiye'de bir toplantı yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Deklarasyonda NATO'nun Ukrayna'ya desteği vurgulanırken, Rusya'nın devam etmekte olan işgaline karşı Kiev yönetimine önümüzdeki yıl en az 40 milyar dolarlık yardım yapılacağı da belirtildi.

Kaynak: DHA