İsrail'in Gazze'ye saldırıları Fas'ta protesto edildi

On binlerce gösterici, "Filistin'i Destekleme ve Normalleşmeye Karşı Fas Cephesi" çağrısına uyarak şehrin sokaklarında bir araya geldi.
Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak "Gazze yalnız değildir" sloganları attı, Kassam Tugayları'nı ve sözcüsü Ebu Ubeyde'yi anan çağrılar yaptı.
5. Muhammed Camii önündeki meydandan başlayarak yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, ülkelerinin siyonist rejimle normalleşmesine tepki gösterdi, özellikle geçtiğimiz günlerde siyonist bir savaş gemisinin Fas limanına yanaşarak buradan malzeme tedarik etmesine izin verilmesini kınadı.
Kaynak: İLKHA
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