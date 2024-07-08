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8 Tem 2024 18:18

İsrail'in Gazze'ye saldırıları Fas'ta protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları Fas'ta protesto edildi

Fas'ın Tanca şehrinde on binlerce kişi Gazze direnişini desteklemek ve ülkelerinin siyonist rejim ile ilişkilerini normalleştirmesine tepki göstermek için gösteri düzenledi.

On binlerce gösterici, "Filistin'i Destekleme ve Normalleşmeye Karşı Fas Cephesi" çağrısına uyarak şehrin sokaklarında bir araya geldi.

Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak "Gazze yalnız değildir" sloganları attı, Kassam Tugayları'nı ve sözcüsü Ebu Ubeyde'yi anan çağrılar yaptı.

5. Muhammed Camii önündeki meydandan başlayarak yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, ülkelerinin siyonist rejimle normalleşmesine tepki gösterdi, özellikle geçtiğimiz günlerde siyonist bir savaş gemisinin Fas limanına yanaşarak buradan malzeme tedarik etmesine izin verilmesini kınadı.

Kaynak: İLKHA

News ID 1918387

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