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9 Tem 2024 14:28

Brezilya, Filistin ile serbest ticaret anlaşmasını yürürlüğe koydu

Brezilya, Filistin ile serbest ticaret anlaşmasını yürürlüğe koydu

Brezilya, Filistin halkına verdiği desteği göstererek, Filistin Özerk Yönetimi ile uzun süredir bekleyen bir serbest ticaret anlaşmasını yürürlüğe koydu.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Anlaşma, komşularıyla barış içinde bir arada yaşayabilen ekonomik olarak uygulanabilir bir Filistin devleti için atılmış somut bir adımdır" dedi.

Diğer Mercosur üyelerinin anlaşmayı onaylayıp onaylamayacağı henüz belli değil. Başkan Javier Milei liderliğindeki Arjantin'in sağcı hükümetinin bunu yapması beklenmiyor. Uruguay ve Paraguay dışişleri bakanlıkları ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

Brezilya'daki Filistin Büyükelçisi İbrahim Al Zeben, Brezilya'nın kararını "cesur, destekleyici ve zamanında" olarak nitelendirdi.

"Bu, Filistin'de barışı desteklemenin etkili yoludur" diyen Al Zeben, Reuters'e verdiği demeçte, şu anda yılda 32 milyon dolar olan Filistin'in Mercosur ile ticaretinin artması umudunu dile getirdi.

News ID 1918413

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