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10 Tem 2024 15:52

İran yapımı Kasaba adlı filme Fransa’dan ödül

İran yapımı Kasaba adlı filme Fransa’dan ödül

İran yapımı “Kasaba” adlı film, Fransa’da düzenlenen 6. Uluslararası Rambo Film Festivali’nde ödüle layık görüldü.

Yapımcılığını Ali Sertipi'nin üstlendiği, yönetmenliğini  ve senaristliğini Ali Hazrati'nin yaptığı “Kasaba” adlı film, Fransa’da düzenlenen 6. Uluslararası  Rambo Film Festivali’nde en iyi film ödülüne layık görüldü.

Söz konusu Festival 5-8 Temmuz 2024 Fransa’da düzenlendi. Bu festivalde İran'dan, Fransa'dan, Filistin'den, Arjantin'den vb. Filmler katıldı.

"Kasaba" filmi daha önce Lübnan'da "Trablus", Fransa'da "Vitre", Fas'ta "Zagora" ve "Kazablanka" festivallerine katılmış ve bu festivallerden birçok büyük ödül kazanmayı başarmıştı.

Said Süheyli, Kazım Seyyahi, Mehtap Serveti, Hümayun Erşadi, Ruya Cavidniya, Şahroh Füruteniyan, Murtaza Zerabi  ve Saghi Hacipur bu filmin oyuncu kadrosunu oluşturur.

Farklı romantik, gizemli ve esrarengiz bir atmosferi göz önünde bulunduran “Kasaba” filmi oyunculukla ilgilenen bir gencin hikayesini anlatıyor.

Leyla Ferahani

News ID 1918440

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