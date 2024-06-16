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16 Haz 2024 15:00

İran yapımı filme ABD ve Hindistan’dan ödül

İran yapımı filme ABD ve Hindistan’dan ödül

İranlı sinemacı Ali Atşani’nin yönettiği “Loteria” adlı film 12. Uluslararası Hindistan Film Festivalin’de en İyi Film Ödülü'nü kazandı.

İranlı sinemacı Ali Atşani’nin yönettiği “Loteria” adlı film Amerika Oscar festivali’nin en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

Bu festival 21 Haziran Amerika’nın Tennessee eyaletinde sona erecektir

Yapımcılığını Mehdi Müniri, Mehdi Mensüri, Raana Nebevi, Hamıt Feyzi, Sedra Durudiyan ,Kesra Durudiyan üstlenen ve çekimleri Meksika'da yapılan "Loteria" filmi, katıldığı farklı uluslararası festivalde en iyi film ve en iyi yönetmen kategorilerinde 10'dan fazla ödül kazanmıştır.

Leyla Ferahani

News ID 1917768

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