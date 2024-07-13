İsrail'in Filistinlileri göçe zorlaması travmalara neden oluyor

TRT Haber'e göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) temmuz ayı başkanı olan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ve BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis'e, İsrail'in sivillere karşı işlediği ihlallere ilişkin bir mektup gönderdi.

Mansur mektubunda, İsrail'in, Gazze'nin tamamında Filistinlileri defaatle yasadışı ve insanlık dışı bir şekilde göçe zorladığını ve bu durumun özellikle çocuklarda sürekli rahatsızlık ve travmalara neden olduğunu dile getirdi.

İlk olarak Ekim 2023'te göçe zorlanan Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden şu an bir kez daha bölgeyi terk etmelerinin istendiğini kaydeden Mansur, "İnsanların gidecekleri ve emniyette olduklarını hissettikleri bir yer yok. İsrail, Gazze'nin büyük kısmını yıktı." ifadesini kullandı.