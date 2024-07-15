Gazze'de şehit sayısı 38 bin 664'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne 283 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 80 kişi şehit oldu, 216 kişi yaralandı.

Siyonist rejim ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde ise 584 kişi şehit oldu.

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 38 bin 664'e, yaralı sayısı ise 89 bin 97’ye çıktı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.