İran’dan Siyonist rejimin Gazze'de BM'ye ait bir okula saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Sionist rejimin Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıyı kınadı.

Kenani paylaşımında, “Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde UNRWA’ya ait okula saldırısı, Batı'nın karanlık ve gizli yüzünü bir kez daha dünyaya gösterdi” ifadesini kullandı.

Kenani, “İşgalle, katliamla, suikastla, kadın ve çocukların öldürülmesiyle, Filistinlilerin evlerinin yıkılmasıyla utanç verici hayatına başlayan gayri meşru bir rejimin uluslararası kurallara dayalı insani davranış sergilemesi beklenemez. Çünkü onun temeli suça dayanmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Kenani’nin paylaşımının devamında şu ifadelere yer verildi:

“Acı gerçek, bu kadar suç ve vahşet karşısında hâlâ kamuoyunu yanıltmak, kelime ve deyimlerle oynamakla meşgul olan ahlak, hukuk ve insan hakları iddiasında bulunan Batı ve Avrupa hükümetlerinin sessizliği ve eylemsizliğidir.

Gazze'ye karşı yürütülen savaşın en büyük kaybedenleri ABD ve Siyonist rejimi destekleyen bazı Avrupa hükümetleridir. Bunlar sadece savaşı değil, ahlakı ve insanlık onurunu da kaybetmiş durumdalar.”