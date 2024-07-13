Katil İsrail, Han Yunus'u vurdu: 71 şehit, 289 yaralı

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara saldırı düzenlediğini, saldırıda 100'ü aşkın şehit ve yaralı olduğunu duyurdu.

Daha sonra Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda en az 71 kişinin şehit olduğunu, 289 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

İşgal ordusu: Hedef Muhammed Dayf'tı

Siyonist İsrail ordu radyosu, üç savunma kaynağına dayandırdığı haberinde, İsrail'in Han Yunus yakınlarında düzenlediği saldırının 'çok önemli' olduğunu savundu. Radyonun iddiasına göre, İsrail saldırısının hedefi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Dayf'tı. Ordu radyosunun haberinde, Dayf'ın 'Han Yunus kentindeki insani bölgede saklandığı' ileri sürüldü. Ordu radyosunun haberinde Dayf'ın ölüp ölmediğini henüz netlik kazanmadığını belirtildi. Reuters'a konuşan bir güvenlik yetkilisi de söz konusu saldırının hedefinin Muhammed Dayf olduğu iddiasını doğruladı.