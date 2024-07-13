Sudan'daki insani kriz sürüyor

Sudan'da çatışmalardan doğrudan etkilenerek hayatını kaybedenlerin sayısı resmi rakamlara göre 16 bin olarak açıklandı.

AA'nın haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana 7 milyon 720 bin 119 kişinin ülke içinde yerinden edildiğini açıkladı.

Açıklamada, sınırı geçip komşu ülkelere gidenlerin sayısının 2 milyon 196 bin 355, bunların yüzde 55'inin 18 yaş altındaki çocuklar olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın 5 milyon ile dünyanın en fazla çocuğun yerinden edildiği ülke olduğunu belirtti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan genelinde durum kötüleşmeye devam ederken kadınların, çocukların ve tüm ailelerin her şeyi geride bırakarak kaçmak zorunda kaldığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iç savaşın sürdüğü Sudan'da her 5 kişiden 1'inin acil durum seviyesinde gıda güvensizliği yaşadığını belirterek, "755 bin kişi felaket düzeyinde açlıkla, 25,6 milyon kişi de akut seviyede açlıkla karşı karşıya. Bunlar, Sudan'da Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından kaydedilen en kötü açlık seviyeleri." dedi.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Sudan Ülke Direktörü Eatizaz Yusuf, devam eden savaş sebebiyle neredeyse ülkenin yarısının insani yardıma muhtaç durumda ve 3 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu ve açlıktan ölebileceğine dikkat çekti.