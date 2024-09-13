Bir seneden fazla süredir iç savaş yaşayan Sudan’da taraflar arasındaki savaş kızıştı. Dün yaşanan çatışmalarda ordu ile Hızlı Destek Güçleri arasında, aralarında Hızlı Destek Güçlerinin önde gelen komutanlarından Abdurrahman Karn Şatta’nın da bulunduğu onlarca kişi öldü.

Ordu güçleri ve müttefik silahlı hareketler kente yönelik büyük bir saldırıyı püskürtmeyi başardıklarını bildirirken Hızlı Destek Güçleri çeşitli eksenlerdeki ilerleyişlerini teyit ederek kentin en önemli stratejik noktası olarak kabul edilen güneydoğu eksenindeki dört mahallenin kontrolünü ele geçirdi.

Hızlı Destek Güçlerinin bölgenin yüzde 90'ından fazlasını kontrol altına almasının ardından Darfur bölgesinde ordunun hala varlık gösterdiği tek yer olan stratejik kentte çatışmaların başlamasından bu yana binlerce sivil öldürüldü ve yaralandı.