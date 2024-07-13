İran'dan Siyonist İsrail'in El Mevasi saldırısına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist İsrail'in Han Yunus kentinin batısında, yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı ve işgal rejimi tarafından güvenli bölge olarak öne sürülen El Mevasi bölgesindeki saldırılarına tepki gösterdi.

Kenani, Filistin direnişiyle savaşta uğradığı hezimetleri telafi etmeye çalışan Siyonistlerin Gazze Şeridi'de katliamda hiçbir sınır tanımadığını belirtti.

İsrail’in Gazze’de işlediği son katliamla barbarlığını gösterdiğini kaydeden Kenani, ''Siyonistler şunu bilsin ki, bu yolda ısrar etmenin, Siyonist apartheid rejimine karşı küresel nefretin artması ve yıkımlarının hızlanmasından başka bir sonucu olmayacaktır.’’ dedi.

Ne olmuştu?

Katil İsrail güçleri, bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin çadır kamplarında yaşadığı ve İsrail'in daha önce 'güvenli bölge' olduğunu iddia ettiği El Mevasi'ya saldırı düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, düzenlenen hava saldırısında en az 71 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, en az 289 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı.