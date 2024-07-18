  1. Spor
18 Tem 2024 09:44

Suudi Arabistan'dan İrfan Can Kahveci'ye servet gibi teklif

Suudi Arabistan'dan İrfan Can Kahveci'ye servet gibi teklif

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci için Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldiği bildirildi. Suudi bir kulübün, milli futbolcu için Sarı-Lacivertli kulübe 10-12 milyon Euro arası bir bonservis bedeli önerdiği öne sürüldü.

Sputnik'in aktardığına göre, 29 yaşındaki İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak isteyen Suudi temsilcisinin, oyuncuya yıllık 15-17 milyon Euro civarında astronomik bir maaş teklif ettiği ifade edildi. Bu cazip teklifin ardından İrfan Can'ın, transfer konusunda ayrılmaya sıcak bakabileceği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'nin kararı merakla bekleniyor

Yapılan teklifin ardından Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir karar vereceği merak konusu. Bonservis bedeli ve oyuncuya sunulan maaş teklifinin büyüklüğü, Sarı-Lacivertli kulübü düşünmeye sevk ediyor. İrfan Can Kahveci'nin Suudi Arabistan'a transferi, Fenerbahçe için önemli bir gelir kaynağı oluşturabilir.

News ID 1918610

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