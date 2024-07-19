İran'dan Siyonist meclisin Filistin kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist İsrail'in sözde meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesi kararına tepki gösterdi.

Kenani, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Gazze'de rejimin terör ordusu tarafından 9 aydır devam eden savaş suçları ve Filistinlilere yönelik yapılan soykırımdan sonra yeni karar, işgalci rejimin ırkçı doğasını tüm dünyaya bir kez daha göstermiş oldu.'' dedi.

Nasır Kenani, ''Apartheid İsrail rejimi sadece Filistin halkı için değil, uluslararası barış ve güvenliği için de büyük bir tehdittir.'' ifadesini kullandı.

Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası kuruluşların eylemsizliğine de dikkati çeken Kennai, ''Filistin halkının tüm haklarına kavuşuncaya kadar işgalcilere karşı direniş ve mücadele, işgal altındaki bu milletin hakkıdır.'' diye konuştu.