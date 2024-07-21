Pezeşkiyan: Toplumda adaleti sağlamaya çalışmalıyız

İran Cumhurbaşkanı seçilmeden önce Tebriz halkının milletvekili olan Mesut Pezeşkiyan, bugün Meclis'teki eski meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Pezeşiyan, milletvekilleriyle yaptığı samimi görüşmenin ardından meclis kürsüsüne çıkarak bir konuşma yaptı.

Mesut Pezeşkiyan, "Bugün konuşma yapmak için değil, size teşekkür etmek için buradayım. Allah'ın izniyle el ele verip ülkenin sorunlarını çözeceğiz." dedi.

Pezeşkiyan, şöyle devam etti: "Meclisteki görüşme ve müzakerelerde de belirttiğim gibi ülke ihtilaflarla, kavgalarla yönetilemez. Krizleri ve sorunları koordinasyon ve dayanışmayla aşmak için el ele vermeliyiz. Biz halkımızın sorunlarını çözmek için buradayız. Milletimiz sandık başına gelerek bize güvenini gösterdi. Biz de hep beraber ortadaki sorunları çözmeliyiz."

Mesut Pezeşkiyan, "Kur'an-ı Kerim açısından takva, her alanda hatasız harekettir. Para, makam ve mevki bizi etkilemezse doğruyu söyler, mazlumlara yardım edebiliriz." diye konuştu.