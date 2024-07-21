Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmalı

Çin'in Tahran Büyükelçisi Cong Peiwu, bugün düzenlediği basın toplantısında, gaztecilerin sorularını yanıtladı.

Büyükelçisi Peiwu, İran-Çin Arasındaki 25 Yıllık Anlaşma'nın iki ülke arasındaki ilişkilerde olumlu rol oynadığına dikkat çekerek, ''Sayın Şi Cinping, Sayın Pezeşkiyan'a gönderdiği tebrik mesajında, ortak çabalarla iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine öncülük etme konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.'' dedi.

Anlaşma kapsamındaki ortak projelerin iyi bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Peiwu, ''Bu kapsamlı anlaşmanın olumlu yansımaları yakın gelecekte görülecektir.'' ifadesini kullandı.

Çin'in Tahran Büyükelçisi, ülkesinin 'Kuşak ve Yol' hamlesine değinerek, ''İran ve Çin, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde iş birliğini sürdürmeli. Bu kapsamda Çin'den Avrupa'ya giden yük treni Tahran'a ulaştı.'' açıklamasını yaptı.

ABD'de seçim kampanyası sürecinde İram-Çin ilişkilerinin gündeme getirilmesine tepki gösteren Çin yetkilisi, ''ABD seçimleri bir iç meseledir. Bazı Amerikalıların seçim sürecinde Çin-İran ilişkilerini gündeme getirmesine karşıyız.'' değerlendirmesinde bulundu.

Çin’ın Filistin tutumunu anlatan Peiwu, şunları kaydetti:

''Filistin meselesine ilişkin Çin tarafı çeşitli platformlarda tutumunu net olarak açıkladı. Bu sorun bugüne kadar devam ediyor ve sorunun çözümü bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır.

Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması konusunda Çin'in tutumu nettir ve Birleşmiş Milletler ile BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmalıdır. Şu anda BMGK kararlarının bir an önce ve kapsamlı bir şekilde uygulanması büyük önem taşıyor.''

Çin tarafının bu konuda yapıcı rol oynadığını belirten Çinli diplomat, ''Barışın tesisi ve kararların uygulanması için uluslararası toplumla birlikte çalışmayı düşünüyoruz. Çin ve İran'ın daha fazla işbirliği yapıp koordineli olarak hareket etmesi gerekiyor.'' dedi.

Çin'in Tahran Büyükelçisi, NATO'nun genişleme politikasının devam etmesini eleştirerek, ''Çin, Asya-Pasifik bölgesinde NATO kuvvetlerinin varlığına karşı çıkıyor.'' diye konuştu.