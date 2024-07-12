Çin Gazze'de sivillerin katledilmesine tepki gösterdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian bugün düzenlenen basın toplantısında Çin’in sivillere zarar veren ve uluslararası hukuka aykırı olan her türlü eyleme karşı çıktığını ve bunları kınadığını ifade etti.

Şu an Gazze bölgesindeki durumun sürdürülmez olduğuna dikkat çeken Lin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının kapsamlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilerek ateşkesin derhal sağlanması, sivillerin gerçek anlamda korunması, insani yardımın güvence altına alınması ve tutukluların en kısa zaman içinde serbest bırakılmasının birinci öncelik olduğunun altını çizdi.

Son 24 saat içinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği askeri operasyon 50 kişinin hayatını kaybetmesine, 54 kişinin yaralanmasına yol açtı. Son 9 ayda Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bini geçti.

Kaynak: CRI