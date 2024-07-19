İran olimpiyat kafilesi Paris'e gitti

Olimpik sporcular ve antrenörlerden oluşan ikinci İran spor kafilesi bu sabah Paris'e gitti.

İkinci kafile milli atıcılık, okçuluk, yelken, jimnastik ve tenis takımlarından oluşmaktadır.

İran Eskrim Milli Takımı ile 16 Temmuz Salı günü düzenlenen törenle Fransa'ya yolcu edilmişti.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda İran'ı 40 sporcu temsil edecek.

Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman?

Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 8 milyar avro olduğu tahmin ediliyor.

Oyunlarda, 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek.