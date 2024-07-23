  1. Türkiye
23 Tem 2024 09:38

İslami değerlere saldıran şahıs gözaltına alındı

İslami değerlere saldıran şahıs gözaltına alındı

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-21" başlığıyla yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Hz. Muhammed'e hakaret eden şahsın Z.K. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Z.K'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığı bildiren Yerlikaya, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" ifadesini kullandı.

News ID 1918719

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler