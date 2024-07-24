Irak Başbakanı, Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak

Bağdat merkezli el Yevm sitesinin haberine göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin, Pezeşkiyan'ın 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek yemin törenine katılmak üzere Tahran'a geleceği açıklandı.

Bağdat el Yevm sitesi, Irak Başbakan’ın bu törene resmi olarak davet edildiğini bildirdi.

Pezeşkiyan'ın yemin töreni 30 Temmuz'da yapılacak

İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı üyelerinden Hüccetül-İslam Alirıza Selimi, Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenin tarihinin belirlendiğini ifade ederek, "Yapılan planlara göre Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni 30 Temmuz'da yapılacak" demişti.

Leyla Ferahani