  1. İran
24 Tem 2024 13:46

Irak Başbakanı, Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak

Irak Başbakanı, Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran'da cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak.

Bağdat merkezli el Yevm sitesinin haberine göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin, Pezeşkiyan'ın 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek yemin törenine katılmak üzere Tahran'a geleceği açıklandı.

Bağdat el Yevm sitesi, Irak Başbakan’ın bu törene resmi olarak davet edildiğini bildirdi.

Pezeşkiyan'ın yemin töreni 30 Temmuz'da yapılacak

İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı üyelerinden Hüccetül-İslam Alirıza Selimi, Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenin tarihinin belirlendiğini ifade ederek, "Yapılan planlara göre Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni 30 Temmuz'da yapılacak" demişti.

Leyla Ferahani

News ID 1918758

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