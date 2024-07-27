  1. İran
27 Tem 2024 10:38

Pakistanlı Erbain ziyaretçilerin ülkeye girişi için hazırlıklar tamamlandı

Pakistanlı Erbain ziyaretçilerin ülkeye girişi için hazırlıklar tamamlandı

İran Karayolu Taşımacılığı Teşkilatı Başkanı Başkanı Daryuş Amani, Pakistanlı Erbain ziyaretçilerin ülkeye girişi için hzırlıkların tamamlandığını açıkladı.

İran Karayolu Taşımacılığı Teşkilatı Başkanı Daryuş Amani, Pakistanlı Erbain ziyaretçilerin ülkeye girişi için hzırlıkların tamamlandığını söyledi.

Bu havanın aşırı sıcak olması nedeniyle İran'dan Irak'a geçmek isteyen Pakistanlı Erbain ziyaretçileri için sınırlarda tente ve serinleme ve soğutma sistemlerinin sağlandığını belirtti. 

"Geçen sene Pakistan ve İran sınırında bulunan Mircave Sırı Kapısı'ndan  42 bine yakın Pakistanlı ziyaretçi giriş yaptı" söyleyen Amani "Bu sene 100 bine yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor" dedi.

News ID 1918809

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