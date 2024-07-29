  1. Dünya
  2. Ortadoğu
29 Tem 2024 15:08

Gazze'de şehit sayısı 39 bin 363 oldu

Gazze'de şehit sayısı 39 bin 363 oldu

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci siyonistlerin geçen yıl 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinli şehit sayısının 39 bin 363'e, yaralıların sayısının ise 90 bin 923'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, Siyonist Rejim ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 39 Filistinlinin daha şehit olduğu, 93 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi.

Leyla Ferahani

News ID 1918871

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler