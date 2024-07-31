Heniyye’nin oğlu: Direniş suikastlerle bitmez

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin oğlu Abdüsselam, babasının şehadetinin ardından bir mesaj yayınlandı.
Abdüsselam, yayınladığı mesajda "Babam istediğini aldı. Direniş suikastlerle bitmez ve Hamas direnmeye devam edecek." dedi.
İsmail Heniyye’nin oğlu, babasının şahadetinin ardından yayınladığı mesajda Hamas’ın direnmeye devam edeceğini belirtti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin oğlu Abdüsselam, babasının şehadetinin ardından bir mesaj yayınlandı.
Abdüsselam, yayınladığı mesajda "Babam istediğini aldı. Direniş suikastlerle bitmez ve Hamas direnmeye devam edecek." dedi.
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