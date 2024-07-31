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31 Tem 2024 10:11

Heniyye’nin oğlu: Direniş suikastlerle bitmez

Heniyye’nin oğlu: Direniş suikastlerle bitmez

İsmail Heniyye’nin oğlu, babasının şahadetinin ardından yayınladığı mesajda Hamas’ın direnmeye devam edeceğini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin oğlu Abdüsselam, babasının şehadetinin ardından bir mesaj yayınlandı.

Abdüsselam, yayınladığı mesajda "Babam istediğini aldı. Direniş suikastlerle bitmez ve Hamas direnmeye devam edecek." dedi.

News ID 1918944

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