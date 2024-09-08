Kerkük'te Haşdi Şabi'den güvenlik operasyonu

Irak'ta Haşdi Şabi güçleri Kerkük kentinin güney bölgesinde terör örgütü IŞİD kalıntılarına karşı yeni bir güvenlik operasyonu başlattı.

Haşdi Şabi Kurumundan yapılan açıklamada, ''Haşdi Şabi’nin 16. Tugayından bir birlik, bugün Kerkük kentinin güneyinde güvenlik operasyonu gerçekleştirdi.'' denildi.

Operasyonun ana hedefinin bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi olduğu kaydedildi.

Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.