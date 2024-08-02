Fidan Doha'da Halid Meşal ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Hamas'ın işgal altındaki Filistin dışındaki siyasi ofisinin başkanı Halid Meşal’e taziyelerini iletti.
Görüşmede Şehit İsmail Heniyye’nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam da hazır bulundu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas lideri Heniyye'nin cenaze töreni için dün gece gittiği Doha'da Hamas'ın işgal altındaki Filistin dışındaki siyasi ofisinin başkanı Halid Meşal ile biraraya geldi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Hamas'ın işgal altındaki Filistin dışındaki siyasi ofisinin başkanı Halid Meşal’e taziyelerini iletti.
Görüşmede Şehit İsmail Heniyye’nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam da hazır bulundu.
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