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5 Ağu 2024 13:42

Fidan Mısır'da Sisi ile görüştü

Fidan Mısır'da Sisi ile görüştü

Türkiyan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alemeyn’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Fidan, dün başladığı Mısır temaslarında Mısır Limanını ve Refah Sınır Kapısını ziyaret etmiş Kızılay'ın Türk çalışanları ile bir araya gelmişti.

Daha sonra Mısır'ın Alemeyn şehrinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşen Hakan Fidan bugünkü temaslarına Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Es-Sisi tarafından kabul edilen Fidan, görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Fidan temasları çerçevesinde Mısır'da Temmuz ayı başında yeni kurulan hükümette Mısır Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Badr Abdellaty ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek. İki Bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Keynak: Yeni Şafak

News ID 1919104

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