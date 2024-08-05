Fidan Mısır'da Sisi ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Fidan, dün başladığı Mısır temaslarında Mısır Limanını ve Refah Sınır Kapısını ziyaret etmiş Kızılay'ın Türk çalışanları ile bir araya gelmişti.

Daha sonra Mısır'ın Alemeyn şehrinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşen Hakan Fidan bugünkü temaslarına Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Es-Sisi tarafından kabul edilen Fidan, görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Fidan temasları çerçevesinde Mısır'da Temmuz ayı başında yeni kurulan hükümette Mısır Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Badr Abdellaty ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek. İki Bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Keynak: Yeni Şafak