Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.

Görüşmede Siyonist rejimin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik suikastı ele alındı.

Pakistan'ın Filistin halkını destekleme konusundaki tutumunu takdir eden Bakıri, Siyonist suçların Yemen, Beyrut ve Tahran'a yayıldığına ve Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisini aştığına değindi.

Bu eylemin iki sonucu olacağını vurgulayan Bakıri, “Bunlardan birinicisi İran'ın bu suça kararlı bir şekilde karşılık vermesi, ikincisi ise Siyonistlerin eylemlerinin bölgede istikrarı ve güvenliği bozacak ve krizi artıracak etkisidir. Bölge ve İslam ülkeleri bu suçun karşısında sessiz kalmamalı” dedi.

İran’ın İslam ülkeleri arasında olağanüstü bir toplantı yapılması önerisine değinrek, Pakistan'dan bu girişimi desteklemesini ve Siyonistlerin suç eylemlerinin devamını önlemek için kapasitesini kullanmasını istedi.

Bakıri ayrıca, Gazze halkını desteklemek ve bölgedeki Siyonist rejimin barbarlıklarına karşı koymak için daha yakın işbirliği çağrısında bulundu.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ise, Heniyye’nin şehadetinden dolayı başsağlığı dileğinde bulunarak, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısını memnuniyetle karşıladı.

İslam Ümmetinin Siyonist rejimin suçlarına karşı uyanık olması gerekliliğini vurgularken İshak Dar, İsmail Heniyye'nin Tahran'da şehit olmasını uluslararası hukukun ve İran egemenliğinin açık bir ihlali olarak değerlendirdi.