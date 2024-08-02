Bakıri Borrel ile Heniyye suikastını görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrel ile telefonda görüştü.

Görüşmede Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik suikat ve İran'ın ulusal güvenliğini ve bölgesel istikrarını ihlal eden bu büyük suçun siyasi ve güvenlik sonuçları ele alındı.

Bakıri, “Siyonist rejimin Tahran'da İsmail Heniyye’nin şehit olmasına neden olan terör eylemi; İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini ihlal etmenin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarı da tehlikeye atmış. İran, Siyonist rejimi cezalandırmak için meşru hakkını saklı tutuyor” dedi.

Bakıri bazı Avrupa ülkelerinin ABD ile işbirliği yaparak Şehit Heniyye suikastının Güvenlik Konseyi tarafından kınanmasını engellemeye yönelik eylemlerini kınadı.

Ali Bakıri, “Bazı Avrupa ülkelerinin bu eylemi ve Siyonistlerim Yemen ve Lübnan'da savaş çıkarmasına karşı sessiz kalmaları, bu rejimi bölgede barış ve istikrarın tehlikeye girmesine yol açacak saldırgan eylemlerine devam etmeye teşvik edecektir” ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrel ise, İran’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunma konusundaki meşru hakkını vurgulayarak, bölgede gerilimin artması ve kapsamlı bir savaşın oluşması ve bunun bölge halkı üzerindeki etkileri konusunda endişelerini dile getirdi.