Bakıri, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Heniyye suikastını görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede Siyonist rejimin Hamas Lideri İsmail Heniyye’ye yönelik suikastın sonuçlarına ilişkin istişarede bulunuldu.

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri bu görüşmede, Siyonist rejimin Heniyye’ye yönelik suikastla uluslararası düzenlemeleri ihlal ederek önemli bir kırmızı çizgiyi aştığını belirterek, “Hiç şüphesiz İran, bu alçak ve cani rejime karşı hiçbir müsamaha göstermeden adaleti uygulayacaktır” dedi.

Bakıri, “Son 10 ayda Gazze'yi yerle bir eden Siyonistler suç çemberini Beyrut, Tahran ve Yemen'e kadar genişletti. Siyonistlerin terör suçlularının durdurulmaması durumunda bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik ciddi şekilde tehlikeye atılacak” ifadesini kullandı.

İran'ın İslami İşbirliği Örgütü'nün dış bakanlarının acil toplantı yapma önerisine atıfta bulunan Bakıri, Ürdün'den bu teklifi desteklemesini istedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise, Siyonist rejimin terör eylemlerine karşı İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil bir toplantı düzenleme girişimini destekledi.

Ayman Safadi, Siyonist rejimin İran topraklarında İsmail Heniyye’ye suikast düzenlemesini ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınadı.

Safadi ayrıca Siyonist rejimin bölgede gerilimin artmasından yana olduğunu belirterek, savaşın bölgede yayılmasını engellemeye çalışılması gerektiğini vurguladı.