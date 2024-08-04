Irak’ta 2 ABD askeri öldü

Arap medyasına göre Pentagon’dan yapılan açıklamada, Çarşamba günü iki Amerikan askerinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, askerlerin 23 yaşında oldukları kaydedildi.

Ölen askerlerin isimlerinin Travis Jordan Pameni ve Owen James Elliott oldukları ifade edildi.

Askerlerin “çatışmada ölmedikleri” iddia edilen Travis Jordan Pameni adlı askerin "ismi belirtilmeyen bir yerde kaza yaptığı" ve daha sonra Bağdat'ta öldüğü aktarıldı.

Diğer asker Owen James Elliott’ın ise "Bağdat'ta meydana gelen kazada" öldüğü iddia edildi.

Georgia Ulusal Muhafızları’na mensup oldukları belirtilen askerlerin ölümüne ilişkin Pentagon, daha fazla ayrıntı vermedi.

ABD’nin Irak'ta 2 bin 500, Suriye'de ise 900 askeri bulunuyor.