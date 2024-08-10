İran İsrail'in Gazze’deki okul saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist rejimin, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı.

Bu saldırıyı soykırım suçunun, savaş suçunun ve insanlığa karşı suçun aynı anda işlenmesinin açık bir örneği olarak değerlendiren Kenani, “Siyonist rejimin Filistinli sivillere yönelik saldırıları ve kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik vahşi katliamı, özellikle de bugün bu rejimin Et-Tabiin Okulunda Filistinli mültecilere yönelik menfur saldırısı, apartheid rejimin uluslararası hukukun hiçbir kural ve düzenlemesine, ahlaki ve insani ilkelere uymadığını bir kez daha kanıtladı” dedi.

Kenani, bu zalim rejimle başa çıkmanın tek yolunun, İslam ülkelerinün ve dünyadaki özgür insanların, Filistin milletine pratik destek vermek olduğunu vurguladı.

Et-Tabiin Okuluna düzenlenen saldırının uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdidin açık bir örneği olduğunu vurgulayan Kenani, çocuk katili rejimin sınırsız suçlarını kontrol altına almak ve durdurmak için BM Şartı'nın yedinci bölümüne dayanarak Güvenlik Konseyi'ne acil ve etkili eylem çağrısında bulundu.