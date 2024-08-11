Siyonist rejim Gazze'deki yenilgisi örtbas etmeye çalışıyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit İsmail Heniyye’nin Tahran'da suikasta uğraması, Beyrut'un Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın en önemli komutanlarından birinin suikastı ve Irak'taki Haşdi Şabi birliklerine yapılan saldırının aynı zamana denk gelmesi, birçok bölgesel ve uluslararası uzmanın bu eylemleri İsrail rejiminin Gazze savaşında 10 aylık başarısızlığını örtbas etmek ve direniş cephesiyle doğrudan karşı karşıya gelmek için bir çaba olarak görmesine neden oldu. Ancak akla gelen soru şu: Direniş cephesi, Amerikan ve Siyonist ekseninin istediği yöne mi hareket edecek yoksa İsrail'in son saldırganlıklarına ve küstahlıklarına akıllıca yanıt mı verecek?

Bu bağlamda, Mehr Uluslararası Haber Ajansı muhabiri, Iraklı yazar ve siyaset uzmanı Dr. Kasım Salman el-Ubudi ile bir röportaj gerçekleştirdi. İşte bu röportajın metni:

Sizce son olaylar ve Siyonist rejimin Tahran, Irak ve Güney Lübnan'daki üçlü saldırısından sonra, direniş cephesi bu saldırılara karşı hangi taktiği benimseyecek?

Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit İsmail Heniyye'nin Tahran'da şehit edilmesinin ardından direniş cepheleri, Sana’dan Tahran, Bağdat, Şam, Gazze Şeridi ve Güney Lübnan’a kadar birleşti ve saflarını Siyonist düşmana karşı koymak için daha da sıklaştırdı. Bu eylemin sonuçlarının mücadele düzeyinde çok ciddi olacağına tanık oluyoruz ve düşmanın direniş ekseniyle açık ve doğrudan yüzleşmeyi seçmiş olması nedeniyle, direniş de ona karşı koymaya hazırdır. Aslında gelecekteki mücadele alanını belirleyecek olan direniş eksenidir ve hangi hedeflerin vurulması gerektiğini de bu eksen seçecektir.

Bahsettiğimiz direniş ekseninin birliği ve bütünlüğü belki de bir sonraki mücadele aşamasını yönetmek için özel bir operasyon odasında kendini gösterecektir. Direniş bugün tamamen hazırlıklı durumda ve ikinci "Gerçek Vaat" operasyonunu bekliyoruz. İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in, Allah ona izzet ve uzun ömür versin, buyurduğu gibi: Şehit İsmail Heniyye'nin intikamı bize aittir, çünkü o bizim topraklarımızda şehit edilmiştir.

Sizce, İsrail’in direniş eksenine yönelik üçlü saldırıları göz önüne alındığında, bölgede kapsamlı bir savaş olasılığı ne kadar güçlü?

Savaşı kapsamlı ve açık bir savaşa dönüştürme olasılığı tamamen mevcuttur ve Siyonist rejimin bu yolla kendine sahte bir zafer kazandırmaya çalıştığı şey tam da budur. Siyonist rejimin amacı, Gazze'deki feci başarısızlığını örtbas etmektir. İsrail istihbarat servislerinin direniş saldırılarını önleyememesi ve ordu birliklerinin korkuyla kaçması, Netanyahu'nun gururunu ciddi şekilde kırmış ve aklını kaybetmesine neden olmuştur.

Güney Lübnan'ın vurulması, Irak'taki Haşdi Şabi birliklerinin hedef alınması ve Şehit Heniyye’nin suikasta uğraması bizi yeni bir aşamaya getirdi. Bu aşamada önleyici güvenlik tedbirlerini yeniden düzenlememiz ve diğer komutanların hedef alınması fırsatını Siyonist rejimden almamız gerekiyor. Savaşı işgal altındaki topraklara taşıyarak, Siyonist rejimin kararlarında etkili olan liderleri hedef almanın gerekli olduğuna inanıyoruz.