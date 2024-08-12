Bir İranlı, X platformuna dava açtı

2015'ten 2020'ye kadar Twitter'ın üst düzey yöneticisi olarak görev yapan ve Elon Musk'ın 2022'de şirketi devralmasına kadar yönetim kurulunda bulunan Omid Kordestani, şirkete karşı 20 milyon dolarlık hisse senedi alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle dava açtı.

Dava, Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'nde açıldı.

Dava dilekçesinde yer alan bilgilere göre, Kordestani, yüksek maaşlı Google'daki işini bırakıp daha düşük maaşlı bir pozisyonda, yıllık 50.000 dolar maaşla Twitter'da çalışmaya başladı. Ancak kendisine hisse senedi sahipliği vaat edildi. Bu hisse senetlerinin değeri 20 milyon dolar olarak tahmin edildi ve Elon Musk'ın Twitter'ı satın alıp yönetim kurulunu değiştirdiği zaman ödenmesi planlanıyordu. Ancak X platformu bu vaatlerini yerine getirmedi. Şikayet dilekçesinde, "X platformu, Kordestani'nin yedi yıllık hizmetine karşılık gelen ödülü ödemeyi reddetmektedir, oysa sözleşmeye göre platform bu ödemeyi yapmak zorundadır." ifadelerine yer verildi.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından bu yana, çalışanlar işten çıkarılma süreçlerinde tam maaş ve bonuslarını alamadıkları gerekçesiyle birkaç dava açtılar. Eski üst düzey yöneticiler de bu platforma ve Musk'a karşı dava açarak haksız yere işten çıkarıldıklarını ve milyonlarca dolar alacakları olduğunu iddia ettiler.

Omid Kordestani'nin bu adımı, X platformundaki çalışanların ödenmeyen bonusları için açtığı birçok davadan biri olarak dikkat çekiyor.