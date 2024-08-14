İranlı büyükelçi Moskova'da ünlü Rus filozof ile görüştü

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rus düşünürlerle düzenli toplantıları çerçevesinde ünlü Rus filozof ve düşünür Aleksandr Dugin ile bir araya geldi.

Rusya’daki İran Büyükelçiliğinde yapılan bu görüşmede İran ve Rusya düşünce kuruluşları arasındaki kapsamlı işbirliği, uluslararası sistemin özellikleri, çok kutuplu dünyaya geçiş dönemi, Çok kutuplu dünyada Rusya, Çin, İran ve Hindistan'ın rolü, İslam kültür ve medeniyetlerinin rolü ve Rus Ortodoks Hristiyanlığının çok kutuplu dünyadaki rolü ele alındı.

Leyla Ferahani