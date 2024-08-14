  1. İran
14 Ağu 2024 09:24

İranlı büyükelçi Moskova'da ünlü Rus filozof ile görüştü

İranlı büyükelçi Moskova'da ünlü Rus filozof ile görüştü

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'akıl hocası' olarak bilinen ünlü Rus filozof Aleksandr Dugin ile bir araya geldi.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rus düşünürlerle düzenli toplantıları çerçevesinde ünlü Rus filozof ve düşünür Aleksandr Dugin ile bir araya geldi.

Rusya’daki İran Büyükelçiliğinde yapılan bu görüşmede İran ve Rusya düşünce kuruluşları arasındaki kapsamlı işbirliği, uluslararası sistemin özellikleri, çok kutuplu dünyaya geçiş dönemi, Çok kutuplu dünyada Rusya, Çin, İran ve Hindistan'ın rolü, İslam kültür ve medeniyetlerinin rolü ve Rus Ortodoks Hristiyanlığının çok kutuplu dünyadaki rolü ele alındı.

Leyla Ferahani

News ID 1919313

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler