İran-Rusya stratejik ortaklık anlaşması yakında imzalanacak

İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazem Celali, İran ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması taslağının iki ülke cumhurbaşkanlarının elinde olduğunu ve yakın gelecekte imzalanacağını duyurdu.

Rus haber ajansı Tass’a konuşan İranlı diplomat, “"İki ülkenin dışişleri bakanlıklarının hukuk departmanları bu proje üzerinde çalışıyor ve anlaşma, incelenmek üzere cumhurbaşkanlıklarına sunuldu. Bu belge hazırlıkları tamamlandıktan sonra iki ülke liderleri tarafından imzalanacak. Bu anlaşmanın yakın gelecekte imzalanacağını düşünüyorum” dedi.